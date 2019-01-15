Son Dakika Haberleri: Beyaz Esaret... Ovacık İlçesi Neredeyse Görünmez Hale Geldi

Beyaz Esaret... Ovacık İlçesi Neredeyse Görünmez Hale Geldi

1 saat önce

Beyaz esaret... Ovacık ilçesi neredeyse görünmez hale geldi Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, okullar ve bazı evler neredeyse görünmez hale geldiTUNCELİ - Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı Tunceli'nin...

Beyaz esaret... Ovacık ilçesi neredeyse görünmez hale geldi
Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, okullar ve bazı evler neredeyse görünmez hale geldi

TUNCELİ - Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, okullar, bazı kamu kurum binaları ve evler neredeyse görünmez hale geldi.
Türkiye genelinde bir çok il gibi Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından birini geçiriyor. Kentte bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye, Ovacık İlçesi'nde ise 3 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ovacık'ta, bir çok ev ve okulunda aralarında bulunduğu binalarda neredeyse görünmez hale geldi. Binaların ilk katlarının kara gömüldüğü ilçede gece -30'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ise vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Evlerinin önlerinde küreklerle karların arasından yol açan vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi.
Bir çok vatandaş kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan sıkıntıları dile getirirken, bazıları da kar yağışından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.
Evi kardan kaybolan Nuri Sürgün, "Kış çok zor. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Evimiz tek katlı. Öbür taraftaki balkonumuz kar altında kaldı. Balkonlardan kar ata ata bıktık. Bacalarımız kardan yıkılmak üzere. Şartlar çok ağır" dedi.
Yoğun yağış ve soğuklardan şikayet eden Fatma Sayan ise; "Bu yıl kış çok zor geçiyor. Üç metreye yakın kar yağdı. Soğuk olduğu için dışarı çıkamıyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul'dan memleketine gelen Taylan Demirci ise," Erken dönecektim ancak kış mevsiminin bu kadar güzel olduğunu görünce kaldım. Uzun yıllardır böyle bir kış görmediğim için epeyce özlemiştim. Tatilimi uzattım. Bir ay daha kalmayı düşünüyorum. Buranın kışı çok güzel. Hayatı tamamen felç eden şehirdeki gibi insanları eve hapseden bir kış değil"diyerek düşüncelerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:33 Kaynak: İHA

Tunceli, Ovacık, Genel
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