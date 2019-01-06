Beyaz Esaret Sürücülere Geçit Vermedi

Beyaz esaret sürücülere geçit vermediÇORUM - Çorum'da gün boyu süren etkili kar yağışı Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayolunda kar yağışı sürücülere geçit vermedi.

Beyaz esaret sürücülere geçit vermedi



ÇORUM - Çorum'da gün boyu süren etkili kar yağışı Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayolunda kar yağışı sürücülere geçit vermedi.

Kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Şehir giriş ve çıkışlarında görev alan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.

Çorum-Amasya karayolu tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan ve yoldan çıkan ağır tonajlı araçlar yol tuzlama ve kar temizleme araçları tarafından bağlanan halatlarla çekilmesinin ardından yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Çorum-Samsun karayolunda ise zaman zaman durma noktasına geldi. Meçhul Asker geçidinde kaza yapan araçlar ile yolda kalan ağır vasıtalar nedeniyle trafik kontrollü olarak verildi.

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