Son Dakika Haberleri: Beyaz Esaret Sürücülere Geçit Vermedi

Beyaz Esaret Sürücülere Geçit Vermedi

1 saat önce

Türkiye'nin önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayolunda gün boyu süren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Beyaz Esaret Sürücülere Geçit Vermedi, System.String[]
Türkiye'nin önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum- Samsun ve Çorum- Amasya karayolunda gün boyu süren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Şehir giriş ve çıkışlarında görev alan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.

Çorum-Amasya karayolu tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan ve yoldan çıkan ağır tonajlı araçlar, yol tuzlama ve kar temizleme araçları tarafından bağlanan halatlarla yoldan çekildi. Yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Çorum-Samsun karayolunda ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Meçhul Asker geçidinde kaza yapan araçlar ile yolda kalan ağır vasıtalar nedeniyle trafik kontrollü olarak verildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:59 Kaynak: İHA

Amasya, Samsun, Çorum, Kar, Güncel
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