Bursa'da kapanan 631 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saatte kardan kapanan 631 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, karın ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı karla mücadele seferberliğini sürdürüyor.

Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan belediye, yol açma çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 631 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan'da 35, Harmancık'ta 31, Gemlik'te 19, Gürsu'da 7, İnegöl'de 76, Karacabey'de 54, Keles'te 35, Kestel'de 21, Nilüfer'de 17, Orhaneli'de 51, Osmangazi'de 24, Mustafakemalpaşa'da 121, İznik'te 38, Orhangazi'de 23, Yenişehir'de 53 ve Mudanya'da 26 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Şu anda kapalı mahalle yolu bulunmazken ekipler, yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarına devam ediyor.