"Beyaz esareti" karda futbol oynayarak eğlenceye dönüştürüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Beyaz esareti' karda futbol oynayarak eğlenceye dönüştürüyorlar - Son Dakika

"Beyaz esareti" karda futbol oynayarak eğlenceye dönüştürüyorlar

6 saat önce

Iğdır'da kardan zaman zaman yolu kapanan Alibey köyünde yaşayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarını, kar üzerinde futbol oynayarak eğlenceye dönüştürüyor.

Iğdır'da kardan zaman zaman yolu kapanan Alibey köyünde yaşayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarını, kar üzerinde futbol oynayarak eğlenceye dönüştürüyor.

Kışın çoğu zaman yolları kardan kapanan Alibey köyü sakinleri, günlük hayvan bakım işlerini yaptıktan sonra boş zamanlarını futbol oynayarak değerlendiriyor.

Yaşlısı ve genciyle bir araya gelen köylüler, yarım metreyi bulan kar tabakasının üzerinde soğuk havaya rağmen maç yapıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Zaman zaman civar köylerden de vatandaşların katılımıyla turnuva düzenleyen köylüler, kar üzerindeki futbolla zorlu köy yaşantısını güzelleştiriyor.

Köyde maç yaptıkları alanda futbol sahasındaki gibi kaleleri bulunan köylülerin günlük kıyafetleri ile kıyasıya mücadele etmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Köydeki gençlerin kurduğu bir takıma temsili teknik direktörlük yapan Faruk Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada birkaç kez futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

Maçların oldukça eğlenceli geçtiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Kar yağınca futbol maçı ayrı bir zevkli oluyor. Köy halkı alıştı, gençler arasında futbol güzel oluyor ve dostluk havasında geçiyor. Yakın köyler arasında da maçlar yapıyoruz. Eskiden daha fazla maç oluyordu şimdi biraz azaldı ama yine de devam ediyor. Bu bir gelenek haline gelmiş durumda. Bir hafta komşu köyler buraya maça geliyor, diğer hafta da deplasmana gidiyoruz. Bu şekilde köylüler arasında kaynaşma yaşanıyor."

Köylülerden Faruk Yıldırım da kış aylarında beyaz örtü ile kaplanan köylerinde pek fazla yapılacak işlerinin olmadığını anlattı.

Köy halkının futbol oynayarak boş zamanını değerlendirdiğini aktaran Yıldırım, "Dağ köylerinde kış boyunca futbol turnuvası düzenliyoruz. Vakit geçsin diye gençler kendi aralarında maçlar yapıyor. Kış bittikten sonra işler yoğunlaşıyor ve herkes kendi işine bakıyor. Buralar kar, kış memleketi yapacak bir şey yok. Eğlenmek için bizler de böyle bir aktivite yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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