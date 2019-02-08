Beyaz Eşya Alana Samsung Galaxy J4+ veya Galaxy J2+ Hediye

Samsung
'tan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye
Samsung, yeni yılın ilk kampanyasını beyaz eşyada gerçekleştirdi. ÖTV indiriminin yansıtıldığı kampanya kapsamında; 31 Mart 2019 tarihine kadar seçili beyaz eşya satın alan tüketiciler, akıllı telefon sahibi olacak.
Samsung Electronics Türkiye
; yeni yılda da tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. ÖTV indiriminin uzatılmasının ardından beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde; Samsung mağazalarından 31 Mart 2019 tarihine kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, akıllı telefon hediyeli olacak.
Ürünlerini satın alan tüketiciler, 15 Nisan'a kadar ürün kurulumunu, 20 Nisan'a kadar kampanyaya başvuru yapmaları halinde kampanya koşullarına bağlı olarak Samsung Galaxy
J4+ veya Samsung Galaxy J2+ model telefonlara sahip olma fırsatını elde edebilecekler. Tüketiciler, diledikleri ürünleri 12 aya varan taksit imkanı ile satın alabilecek.
Ürün listesini buradan görebilirsiniz.
Kampanya, Samsung tarafından ithal edilen ve kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili satış noktalarından 01.01.2019 – 31.03.2019tarihleri arasında satın alınmış kampanyaya dahil olan Samsung marka beyaz eşya ('Ürün/ler') için geçerli olup; bu ürünlerden birini alan tüketicilere ("Katılımcı"), kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda, aldıkları model beyaz eşyaya bağlı olarak Galaxy J2 Core (Galaxy SM-J260F) veya Galaxy J4+ (Galaxy SM-J415F) hediye edilecek ya da shop.samsung.com/tr/buevdesamsungvar-2019 adresinde satışa sunulan Samsung Galaxy J2 Core/ SM-J260F cep telefonu alımında kullanabilecekleri tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %50 indirim sağlanacaktır.
Kampanya ile ilgili tüm bilgileri Samsung mağazalarından veya www.samsung.com/tr/beyaz-esya-telefon-kampanyasi/ adresinden öğrenebilirsiniz.