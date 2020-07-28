Beyaz eşya deposu alev alev yandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposu alev alev yandı. Binada bulunan 2 dairenin de zarar gördüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedteni henüz bilinmeyen yangında alevler, kısa sürede büyüyerek bütün binayı etkisi altına aldı. Alevlerin büyümesiyle panik yaşayan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözde sevk edildi.Kısa sürede söndürülen yangında mobilya ve beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depodaki tüm malzemeler yanarken, binanın üst katında bulunan 2 dairede ve depo önünde park halindeki bir araçta hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.