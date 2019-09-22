Beyaz eşya deposunda yangın

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir iş yerinin beyaz eşya deposunda çıkan yangın zarara yol açtı.

Sami Akkuş Yeni Sanayi Sitesi'nde bir firmaya ait beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçeride bulunan beyaz eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bozkurt ve Abana belediyeleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.