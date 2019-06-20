Beyaz eşya fiyatlarındaki düşüş sektörü hareketlendirdi (2)
1 saat önce
'HAREKETLİLİK ARTIYOR'İzmir'de beyaz eşya satışı yapan mağaza sahibi Kansu Aydoğan, "Tüketici uzun zamandır alım zorluğu yaşıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:35 Kaynak: DHA
'HAREKETLİLİK ARTIYOR'
İzmir'de beyaz eşya satışı yapan mağaza sahibi Kansu Aydoğan, "Tüketici uzun zamandır alım zorluğu yaşıyordu. Özellikle yaz aylarında yazlık evlerine geçiş yapacak kişiler ve evleneceklerin satış merkezlerimizi ziyaret etmesiyle hareketlilik artıyor" dedi. Beyaz eşya satışı yapan Kemal Karaça da, "Fiyatların düşmesiyle piyasa canlanacak, sektör olumlu etkilenecektir" diye konuştu.
Hande NAYMAN/ İZMİR,
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