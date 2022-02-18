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Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi

18.02.2022 13:24
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi

Sakarya'da yazlık olarak kullanılan evlerden kombi ve televizyon gibi beyaz eşya çaldıkları tespit edilen 14 şüpheliden 6'sı serbest kalırken, 8'i adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da yazlık olarak kullanılan evlerden kombi ve televizyon gibi beyaz eşya çaldıkları tespit edilen 14 şüpheliden 6'sı serbest kalırken, 8'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere şehirde bulunan yazlık evlerde hırsızlık olayları meydana gelmeye başladı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Kocaali Başsavcılığı, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Pvc kapı ve camları özel aparatla açarak kombi, televizyon gibi beyaz eşyaları çaldıkları ve internet üzerinden sattıkları tespit edilen 14 şüpheli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evlerinde ise tespitler dron filosu termal kameraları ile yapıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; yaklaşık 300 bin lira değerinde 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirildi. 3'ü kadın toplam 14 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada alınan ifadeleri sonrasında aralarında kadınlarında olduğu 6 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi ise Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, ele geçirilen 41 kombiyi ise sahiplerine teslim etmek için çalışma başlattı. - SAKARYA

Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi
Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyaz eşya hırsızları adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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