Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya satışları Eylül'de yükseldi
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Beyaz eşya satışları Eylül'de yükseldi

1 saat önce

Beyaz eşya iç satışları Eylül'de, altı ana ürün bazında yüzde 7.0 artarken; dört ana ürün bazındaki satışlardaki artış yüzde 1.0 düzeyinde kaldı.

Beyaz eşya satışları Eylül'de yükseldi, System.String[]
Beyaz eşya iç satışları Eylül'de, altı ana ürün bazında yüzde 7.0 artarken; dört ana ürün bazındaki satışlardaki artış yüzde 1.0 düzeyinde kaldı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya iç satışları Eylül'de, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubu bazında yüzde 1.0 artışla 507 bin 855 adete yükseldi. Satışlar buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan altı ana ürün grubu bazında ise yüzde 7.0 artışla 569 bin 445 adete yükseldi.

İç satışlar Ocak-Eylül döneminde ise dört ana ürün bazında yüzde 11 düşüşle 4.45 milyon adete, altı ana ürün bazında da yüzde 10 düşüşle 5.26 milyon adete geriledi.

TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya ihracatı Eylül'de dört ana ürün bazında yüzde 4.0 düşüşle 1.8 milyon adete, altı ana ürün bazında ise yüzde 2.0 düşüşle 2.2 milyon adete geriledi.

İhracat Ocak-Eylül'de dört ana üründe 13.9 milyon adet ile değişmedi, altı ana üründe ise yüzde 1.0 artışla 15.9 milyon adete yükseldi.


- İstanbul
Türkiye, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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