Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya satışları eylülde yüzde 7 arttı
Son Dakika Ekonomi Beyaz eşya satışları eylülde yüzde 7 arttı

Beyaz eşya satışları eylülde yüzde 7 arttı

51 dakika önce

Sektörün iç satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış kaydetmesine rağmen, ocak-eylül dönemindeki daralma yüzde 10 oldu.

Beyaz eşya satışları eylülde yüzde 7 arttı, System.String[]

Sektörün iç satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış kaydetmesine rağmen, ocak-eylül dönemindeki daralma yüzde 10 oldu. Beyaz eşya, iç pazardaki daralmayı ihracatla dengeledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:05 
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