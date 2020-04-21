Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı - Son Dakika Ekonomi

Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı

6 saat önce

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) ocak-mart dönemi verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü.

Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı, System.String[]

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) ocak-mart dönemi verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü. İhracat oranı yüzde 3 artarken, üretim seviyesi korundu.


TÜRKBESD'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen mart ayında Türkiye'de 6 ana ürün grubundaki beyaz eşya satışları bir önceki yılın mart ayına kıyasla yüzde 14 artarken ihracat yüzde 5 azaldı. Söz konusu 6 ana ürün grubunda iç pazar, yılın ilk 3 ayında ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü. Söz konusu ürün gruplarında ilk üç ayda ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, üretim seviyesi korundu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, nisan ayı itibarıyla pandeminin etkisinin daha net şekilde hissedileceğini belirterek, "2020'nin ilk üç ayında iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artmış durumda. İç pazarda şu ana kadar başarılı bir performans sergiledik ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale gelecektir. Bu süreci çok dikkatli yönetmemiz ve önlem almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Önceliğin toplum sağlığı olduğunu vurgulayan Dinçer, bu konuda sektöre önemli bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Dinçer, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu süreçte kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. TÜRKBESD üyeleri olarak hastanelere beyaz eşya yardımı ve ürün ve servis hizmetlerimizde sağladığımız bazı özel uygulamalarımızla bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürülebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahiptir."

"İGV sıfırlanması sektörümüz açısından önem arz etmekte"

Can Dinçer, yeni ürünlerin montajı ve arızalı ürünlerin onarımı için yetkili servis hizmetinin çok kritik olduğunun altını çizerek, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de ürün ihtiyacı ya da arıza durumlarında onarım ihtiyacı doğmaktadır. 16 Nisan'da yayınlanan genelge ile servis hizmeti vermek için dışarıda olduğunu belgeleyen yetkili servis çalışanlarının sokağa çıkma yasağı dışında tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uygulamanın devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Beyaz Eşya sektörünün 600 bin dolaylı 60 bin doğrudan istihdam sağladığını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Kovid-19 krizi en büyük ihracat pazarımız Avrupa'yı dramatik bir şekilde etkiledi. Diğer pazarlarda da etkileri görülüyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi düzenlemeleri ve uygulamalar, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Beyaz eşya sektörünün ihracat performansının gözetilmesi açısından sektörün kritik girdilerinde gümrük birliğine tabi olmayan ürünler için gümrük vergilerinin ve sair girdilerde İlave Gümrük Vergisi'nin (İGV) sıfırlanması sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya yönelik kolaylaştırıcı ek önlemler istihdamı korumak açısından destekleyici olacaktır. Ayrıca şirketlerin maliyetleri içerisinde büyük yer tutan ve sabit nitelikli olan personel giderlerinin azaltılması yönünde sağlanacak diğer teşvikler de rahatlatıcı olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda olumlu etkilerini gördüğümüz ÖTV sıfırlanmasının beyaz eşya ile birlikte küçük ev aletleri ve televizyon ürün grubuna genişletilerek uygulanmasının müşteri alım gücünü destekleyeceğine ve iç pazarın canlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz."

Dinçer, "Pandemi krizi diğer sektörlerde olduğu gibi beyaz eşya sektörünün de gelecek dönemde dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve bulut tabanlı teknolojilere daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ortaya koydu. Sektörümüz bu alanlarda Ar-Ge teşviklerine ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Firmaların finansman maliyetlerini azaltacak bazı önlemlere ihtiyaç duyuluyor"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara da Türkiye'nin dünya beyaz eşya üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman maliyetlerini azaltacak bazı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kara, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açıklanan tedbir paketinde, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla finansman desteğine yer verilmektedir. Sektörümüz açısından da çok değerli olan bu önlemlere ilave bazı düzenlemeler ile sağlanan fayda artacaktır. SGK vergi ve prim ödemelerindeki ertelemeler otomotiv sektöründe imalat ve toptan satış firmalarını da kapsarken, beyaz eşya sektöründe sadece perakende satış şirketleri kapsama alınmıştır. Sektörün geri kalanı açısından zorluk yaratacak bu uygulamanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece bazı sektörlerin yükümlü olduğu Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemeleri temmuz ayı sonuna ertelenmiştir. Ancak ödemelerin 1 yıl süre ile ertelenmesi ve 2021 yılının ikinci yarısında tekrar ele alınmasının bu zorlu süreçte, şirketlerin maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olacağını değerlendiriyoruz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:24 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı - Son Dakika
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