Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 27 arttı

İSTANBUL - Beyaz eşya Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ilk yarı yıl sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri online düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ocak-Haziran 2021'de 6 ana üründe Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı. İhracat yüzde 47 oranında, üretim ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 oranında artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz senenin ilk 6 ayında hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında iyi bir sınav verdi. Haziran ayı itibarıyla iç pazarda yüksek baz etkisi ve azalan konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık. Önümüzdeki dönemde Covid-19'un seyri ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkileri satışlarımızda belirleyici olacaktır" dedi.

Türkiye'nin beyaz eşyada yüzde 7'lik üretim hacmi ile Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü olduğunu vurgulayan Dinçer, sektörün 29 milyonu aşkın üretim, 22 milyon ihracat adedi, ülke geneline yayılmış satış ağı ve tedarikçileri ile büyük bir ekosistemi temsil ettiğini hatırlattı. Türkiye beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdamla ekonomi için önemli bir itici güç teşkil ettiğini anlatan Dinçer, genel ekonomik koşullara değindi. Dinçer, "Bayram, düğün ve yazlık sezonu olması sebebiyle, yaz ayları elektrikli ev aletlerine olan talebin yüksek seyrettiği dönemlerdir" diye konuştu.

Basın toplantısında Ticaret Bakanlığı'nın ve kamu kuruluşlarının, Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik girişimlerine de dikkat çekildi. Dernek üyeleri, ilgili sektörlerin süreçlere dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dinçer: "Paris Anlaşması'nın Meclis'ten geçirilmesi Gümrük Birliği sürecini olumlu etkileyecektir"

Avrupa Birliği'nin 2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu yeni büyüme stratejisi olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri aktaran Dinçer, "Ticaret Bakanlığı, Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı hazırlığın tamamlamıştır. Bu planın kamu kurumlarına ve sektörlere yol gösterici olacağını düşünüyoruz" dedi.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusundaki çalışmaların da olumlu bir seyirde ilerlediğini aktaran Dinçer, şunları söyledi: "Avrupa Birliği 14 Temmuz tarihinde 2030'da sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre yüzde 55 azaltacak kapsamlı mevzuat paketi olan 'Fit for 55' girişimini açıkladı. Tüm bu gelişmeler uluslararası ticaretin dinamiklerini belirleyecek niteliktedir. AB ticari ilişkilerini geliştirdiği ülkelere Paris Anlaşmasını bir şart olarak getirmektedir. Ülkemizin Paris Anlaşmasını ivedilikle Meclis'ten geçirmesinin Gümrük Birliği sürecini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Meclisimizde iklim konularında çalışmalar yapılmasını heyecanla karşılıyoruz. Tüm bu olumlu havanın AB ile ticari ilişkilerde ülkemize avantaj sağlayacağını düşünüyoruz".

Dinçer, "Nihai hedefimiz tüm Türkiye perakende sektöründe çalışan beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticileri olarak tek çatıda toplanmak, kapsayıcı olmak. Ülkemizin büyüme potansiyeline çok inanıyoruz. Daha iyi koşullarla üretim yapmak ve daha iyi koşullarda yan sanayi çalıştırmak için dünya üretimini Türkiye'ye çekmek istiyoruz" dedi.