Beyaz eşya satışlarına ÖTV dopingi
1 saat önce
Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indirimiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.
Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indirimiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:35
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