Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya satışlarına ÖTV dopingi
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Beyaz eşya satışlarına ÖTV dopingi

1 saat önce

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indirimiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.

Beyaz eşya satışlarına ÖTV dopingi, System.String[]

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indirimiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:35 
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