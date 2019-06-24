Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş
1 saat önce
Beyaz eşya pazarındaki daralma Mayıs ayında devam ederken, iç satışlar 20 gerileme kaydetti.
Beyaz eşya pazarındaki daralma Mayıs ayında devam ederken, iç satışlar 20 gerileme kaydetti. TÜRKBESD, taksit sayısının 12'den 18'e çıkartılmasının talebi canlandırabileceğini öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:58
İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum
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