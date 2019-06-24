Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş
Son Dakika Ekonomi Haber

Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş

1 saat önce

Beyaz eşya pazarındaki daralma Mayıs ayında devam ederken, iç satışlar 20 gerileme kaydetti.

Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş, System.String[]
Beyaz eşya pazarındaki daralma Mayıs ayında devam ederken, iç satışlar 20 gerileme kaydetti. TÜRKBESD, taksit sayısının 12'den 18'e çıkartılmasının talebi canlandırabileceğini öngörüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:58 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu! İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]