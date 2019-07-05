Son Dakika Haberleri: Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor
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Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor

17 dakika önce

Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018'de başlayan ve 30 Haziran'da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor.

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Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018'de başlayan ve 30 Haziran'da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor. ÖTV muafiyetine rağmen satışların gerilediği sektörde, düğün sezonu olmasına rağmen talebin gerilediği görülüyor
Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:02 
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