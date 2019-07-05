Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor
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Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018'de başlayan ve 30 Haziran'da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:02
Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018'de başlayan ve 30 Haziran'da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor. ÖTV muafiyetine rağmen satışların gerilediği sektörde, düğün sezonu olmasına rağmen talebin gerilediği görülüyor
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