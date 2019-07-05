Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor

Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018'de başlayan ve 30 Haziran'da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor. ÖTV muafiyetine rağmen satışların gerilediği sektörde, düğün sezonu olmasına rağmen talebin gerilediği görülüyor