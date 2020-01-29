Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor
13 dakika önce
TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz.
TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. ÖTV muafiyeti ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:43
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