Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. ÖTV muafiyeti ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacak" dedi.