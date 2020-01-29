Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor - Son Dakika Ekonomi

Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor

13 dakika önce

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz.

Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor, System.String[]

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan çıktığı için ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini savunuyoruz. ÖTV muafiyeti ile devlet gelir kaybına uğramayacak, daha fazla KDV, kurumlar vergisi sağlayacak" dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:43 
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