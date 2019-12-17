Beyaz eşya sektöründe dev iş birliği

Türkiye'nin ilk derin dondurucu ve yine ilk A++ enerji sınıfına sahip derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma'nı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği büyük bayiler toplantısında sürpriz bir birliktelik ortaya çıktı. Antalya Titanic Deluxe Belek Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, dünyaca ünlü Japon teknoloji markası Toshiba Türkiye beyaz eşya pazarına Uğur Soğutma tecrübesi ve güvencesiyle girdiği açıklandı.



"Birlikte Olunca Her Şey Yolunda" konseptli ve bu sene 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen bayiler toplantısında büyük 'Uğur' ailesinin birer parçası olan bayilerle 2020 yılının hedefleri paylaşıldı.



Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Talip Takmaklı'nın yaptığı toplantıda, Yurt içi Grup Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş ve Pazarlama Grup Yöneticisi Ahmet Aysan söz aldı. Konuşması sırasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Talip Takmaklı "Amacımız sizlerden de gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazemizi zenginleştirmek ve satışlarımıza pozitif katkı sağlayacak olanakları siz değerli bayilerimize ve tüketicilerimize sunmaktır. Bu çerçevede, 2020 yılı için ilk adımımızı Toshiba markalı ürünlerin lansmanını yaparak atıyoruz" diyerek sürpriz açıklamada bulundu.



Toplantılarda Yurt İçi Grup Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş yaptığı konuşmada yeni nesil perakendecilik dinamiklerinden ve 66 yıllık kurum kültürünün Uğur markası üzerindeki öneminden bahsetti. Pazarlama grup yöneticisi Ahmet Aysan ise 2019 yılı içinde yapılan pazarlama faaliyetlerini ve başarıları anlatarak bayileri bilgilendirdikten sonra Toshiba yetkilileri ile birlikte Toshiba Beyaz Eşya ürünlerine ait ön lansman sunumlarını gerçekleştirdi.



Japon teknoloji markası Toshiba, Uğur güvencesiyle artık Türkiye'de



Dünyaca ünlü Japon teknoloji markası Toshiba Türkiye beyaz eşya pazarına Uğur Soğutma tecrübesi ve güvencesiyle giriyor.



Gerçekleştirilecek olan iş ortaklığının temellerinin atıldığı ve pazara sunulacak olan ürünlerin ön lansmanının yapıldığı toplantıda, Uğur yetkili bayilerinin de görüşleri alındı. Çamaşır makinesinden, bulaşık makinesine, buzdolabından, su sebiline, mikrodalga ve süpürgeye kadar birçok teknolojik ürün tanıtıldı.



Toshiba yetkilileri yaptığı sunumda "Türkiye pazarının ne kadar önemli ve stratejik olduğunu biliyoruz. Ürettiğimiz yüksek teknolojili ve kaliteli ürünlerle, özellikle de Uğur güvencesinin verdiği azimle daha da iyi şeyler yapacağız" ifadelerine yer verdiler. Türkiye'nin soğutma sektöründeki lideri Uğur Soğutma ile Japon teknoloji markası Toshiba arasındaki iş birliğinin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. - AYDIN