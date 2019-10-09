Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek
Son Dakika Yerel Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek

Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek

7 dakika önce

Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek Öğrencilerin sıcak havada ders görmesine razı olmadı, klimaları ücretsiz tamir ettiŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde beyaz eşya tamircisi Mustafa Dündar, öğrencilerin sıcak havada ders işlediğini görmesi üzerine sınıfın bozuk klimasını ücretsiz...

Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek

Öğrencilerin sıcak havada ders görmesine razı olmadı, klimaları ücretsiz tamir etti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde beyaz eşya tamircisi Mustafa Dündar, öğrencilerin sıcak havada ders işlediğini görmesi üzerine sınıfın bozuk klimasını ücretsiz tamir ederek, çocukların daha güzel bir ortamda çalışmasını sağladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde beyaz eşya tamircisi Mustafa Dündar, mezun olduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun 4-D sınıfının bozuk klimasının tamiratını üstlenerek, öğrencilerin sıcak havada ders işlemesini önledi.

Rastgele klimanın bozuk olduğu sınıfa giren Dündar, öğrencilerin kan ter içerisinde ders işlediğini görünce 500 lira civarında masrafı olan bozuk klimayı kendisi tamir etti. Artık serin ortamda ders işleyen öğrenciler, hayırsever esnaf Dündar'a teşekkür etti.

Şans eseri mezun olduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na geldiğini belirten Dündar, "Rastgele girdiğim 4-D sınıfında bozulan klimaların sıcak hava attığını gördüm. Öğrencilerimiz ter içerisinde ders görüyorlardı. Vicdanen bayağı rahatsızlandım. Bende klimanın tamiratını üstlendim. Allah'ın izniyle arızasını giderdik. Yaklaşık 30-40 yıldır Şırnak'ımızın ismi terör olaylarıyla duyuldu. Amacımız gençlerimize sahip çıkmak, onların en iyi üniversitelere göndererek bu terörün oluşturduğu kötü algıyı kırabilmektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güzel ortamlarda okumalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız, hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek

Mustafa Dündar, Silopi, Şırnak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki adamla evlendi Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz eşya tamircisinden eğitime tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]