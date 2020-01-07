Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi - Son Dakika

Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi

6 saat önce

İZMİR'de buluşan beyaz eşya satıcıları, hipermarketlerin zincir mağazalarında her türlü ürünün satılmasına tepki gösterdi.

Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi, System.String[]

İZMİR'de buluşan beyaz eşya satıcıları, hipermarketlerin zincir mağazalarında her türlü ürünün satılmasına tepki gösterdi. İzmir Beyaz Eşyacılar Derneği Başkanı Metin Aztekin, yetkililerin önlem almaması durumunda mart ayından itibaren Türkiye'nin her yerindeki beyaz eşya mağazalarının vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını duyurdu.

Beyaz Eşya Satıcıları Derneği'nin İstanbul, Mersin, Eskişehir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Karamanmaraş temsilcileri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ev Aletleri Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sektörün yaşadığı sıkıntıları masaya yatıran üyeler, hipermarketlerin her türlü ürünü satıyor olmasına tepki gösterdi. Üyeler adına açıklama yapan İZTO Meclis ve 26. Grup üyesi Metin Aztekin, Türkiye'deki esnafın giderek işsizlikten kepenk kapattığını savunarak, "Esnaf iş yapacak ki evine baksın, yeni ürünler alsın, vergi verip ülkeye katkı sağlasın. Avrupa'da AVM'lerin hiçbiri şehir içinde değildir. Eğer bunları şehir içine alırsanız ve zincir marketlere geniş davranış özgürlüğü verirseniz, esnaf kepek indirir. En zengin semtlerden Alsancak'ta dahi birçok dükkan bugün kapalı, boş, satılık. Bu süreç giderek büyüyor. Bugün artık mahallede terzi yok, kasap yok, bakkal yok. Çünkü insanlar çarklarını çeviremiyor. Tüm Türkiye'de esnaf olarak bu süreçle ilgili önlem almaya karar verdik" dedi.

'MART AYINDAN İTİBAREN EYLEME BAŞLIYORUZ'

Süreçle ilgili iş birliğine giderek harekete geçme kararı aldıklarını aktaran Aztekin, mart ayına kadar yetkililerin önlem almaması durumunda Türkiye'nin her yerinde vitrinlere 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını belirtti. Aztekin şöyle konuştu:

"Her zincir mağazada beyaz eşya satıldığını görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz. Turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz. Türkiye'nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak büyük bir iş birliğine girdik. Bizim sektörümüz bu durumdan tek başına zarar görmüyor. Ticaret kanunumuza aykırı bir iş yapılıyor. Belli sınırlar içinde ticaret yürütülür. Ancak zincir mağazalar bunun dışına taşıyor. 'Herkes Kendi İşini Yapsın' diye bir slogan belirledik. Türkiye'nin her yerinde beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işe ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı bize destek oluyor. Defalarca biz bununla ilgili bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle mart ayından itibaren İzmir'den yayılarak bu protesto eylemine başlayacağız."

'ZİNCİR MAĞAZALARIN ZARARINI VATANDAŞ ÖDÜYOR'

Zincir mağazaların gıda ticareti üzerine kurulduğunu bunun dışındaki hiçbir ürünün satılmaması gerektiğini savunan Aztekin, "Bu firmaların zararlarını bizler, sizler, normal vatandaşlar ödüyor. Var olan perakende yasası doğru uygulanmıyor. Devletin bu süreçlere önlem alması gerekiyor. Her şeyin eski düzene dönmesi, herkesin kendi işini yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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