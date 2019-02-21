Beyaz eşyada düşüş sürdü
1 saat önce
Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Ocak ayında da sürerken; söz konusu dönemde iç satışlar yüzde 9, ihracat ise yüzde 3 düştü.
Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Ocak ayında da sürerken; söz konusu dönemde iç satışlar yüzde 9, ihracat ise yüzde 3 düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:40
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