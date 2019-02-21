Son Dakika Haberleri: Beyaz eşyada düşüş sürdü

Beyaz eşyada düşüş sürdü

1 saat önce

Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Ocak ayında da sürerken; söz konusu dönemde iç satışlar yüzde 9, ihracat ise yüzde 3 düştü.

Beyaz eşyada düşüş sürdü, System.String[]
Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Ocak ayında da sürerken; söz konusu dönemde iç satışlar yüzde 9, ihracat ise yüzde 3 düştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:40 

Ekonomi
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