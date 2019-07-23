Son Dakika Haberleri: Beyaz eşyada yüzde 9 daralma, satış 3.5 milyon
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Beyaz eşyada yüzde 9 daralma, satış 3.5 milyon

48 dakika önce

Beyaz eşya altı ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Haziran'da yüzde 9 daralarak 3.5 milyon adet oldu.

Beyaz eşyada yüzde 9 daralma, satış 3.5 milyon , System.String[]
Beyaz eşya altı ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Haziran'da yüzde 9 daralarak 3.5 milyon adet oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 
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