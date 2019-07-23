Beyaz eşyada yüzde 9 daralma, satış 3.5 milyon
48 dakika önce
Beyaz eşya altı ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Haziran'da yüzde 9 daralarak 3.5 milyon adet oldu.
Beyaz eşya altı ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Haziran'da yüzde 9 daralarak 3.5 milyon adet oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52
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