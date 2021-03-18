Beyaz et devinden Avrupa müjdesi - Son Dakika

Beyaz et devinden Avrupa müjdesi

18.03.2021 15:20
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi, System.String[]

Türkiye'nin beyaz et devlerinden Hastavuk, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kuluçka tesis yatırımını hizmete açtı.

Türkiye'nin beyaz et devlerinden Hastavuk, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kuluçka tesis yatırımını hizmete açtı. Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan açılış töreninde konuşan Hastavuk Civciv Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür Müfit Yavuz, 1915 yılında süngülerle yapılan vatan müdafaasının bugün üretim tesisleri ile yapıldığına vurguladı. Genel Müdür Yavuz, Türkiye'de üretilen beyaz etin, yumurtanın ise yakında Avrupa marketlerinde bulunacağı müjdesini verdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan kesimhanesinin ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde de tesis yatırımı gerçekleştiren Hastavuk, kuluçka tesisini devreye aldı. Açılışta 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile İstiklal Marşı okundu, şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu. Organizasyonda Genel Müdür Müfit Yavuz, misafirlere hitap ederek Hastavuk yatırımından söz etti. Ardından Kuluçkalar Koordinatörü Özgün Yılmaz ise yapılan üretim hakkında bilgiler verdi.

İHA mikrofonlarına konuşan Hastavuk Civciv Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür Müfit Yavuz, "İçinde bulunduğumuz bu binada en son kapasiteli, en yeni, en teknolojik kuluçka tesisidir. Beyaz et sektörünün ana temel taşlarından birisi de damızlık üretimidir. Civciv üretip bunu ana hammadde olarak sağlamak işletmemizin temel unsurlarından birisidir. Bu tesiste 150 milyon adet kuluçka kapasitesine sahip. Balıkesir'de Susurluk'ta ise kesimhane tesisimiz var. Yem üretim fabrikamız var. Güzel ülkemizin her köşesinde yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Avrupa ve dünyaya Türk beyaz eti damga vuracak

Genel Müdür Yavuz, beyaz et ve yumurta gibi sektörlerin lokomotif sektörler olduğunu söyledi. Yavuz, "Tüm sanayiciler için bu yıl zor geçti. Ülkemiz açısından, gerekli önlemleri çoğu ülkelerden daha alarak bir tedbir aldı. Korona virüse karşı ciddi bir mücadele içinde yer aldık. Tüm dünyanın ihtiyacı olan protein kaynağının başında gelen beyaz et sektörü, kanatlı sektörü. Türkiye kendine yetebilir olmanın haricinde, dış ticaret fazlası veren bir sektörün içindeyiz. Sadece Ortadoğu olarak görmeyin, Japonya'dan Rusya'ya kadar ve pek yakında Avrupa Birliği ülkelerine de Türk yumurtasını, etini market raflarında göreceksiniz. Ortadoğu'ya zaten hakimiz, dünyanın 3. büyük sektörlerinden biriyiz. Dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapacağız.1915'de bize devredilen bayrağı biz daha yukarı çıkartmak için çabalayacağız. O gün dedelerimiz süngülerle o savaşı yaptı, biz tesislerle yapıyoruz. İnşallah daha iyilerini başaracağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, Hastavuk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz et devinden Avrupa müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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