Beyaz et devinden bir ilk daha - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Beyaz et devinden bir ilk daha - Son Dakika Ekonomi

Beyaz et devinden bir ilk daha

6 saat önce

Korona virüs sürecinde toplumsal mesafeye dikkat çekmek için daha önce 48 yıllık marka ismini ayıran Bursalı beyaz et devi Has Tavuk firması, korona virüs ile mücadele sürecinde eleman çıkarmak yerine personel arttırımına giderek bir kez daha farkını konuşturdu.

Beyaz et devinden bir ilk daha, System.String[]

Korona virüs sürecinde toplumsal mesafeye dikkat çekmek için daha önce 48 yıllık marka ismini ayıran Bursalı beyaz et devi Has Tavuk firması, korona virüs ile mücadele sürecinde eleman çıkarmak yerine personel arttırımına giderek bir kez daha farkını konuşturdu.


Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde salgın hastalık sebebiyle şirketler bir bir kapanırken, personel çıkarırken, Has Tavuk olarak personel sayısını arttırdık. Halkımız, ülkemiz beslensin, sağlıklı olsun, evde kalsın diye biz çalışmak ve üretmek zorundayız" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs kısa sürede binlerce kişinin ölümüne sebep olurken sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte dünyada çok ciddi bir ticari krizi de gündeme getirmeye başladı.


Türkiye'de de virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, hem sağlık alanında hem de ticaret alanında bakanlıkların yayınladıkları genelgeler ve açıklanan tedbir paketleri sayesinde her türlü önlem önceden alınmaya başlandı.


Daha önce toplumsal mesafeye dikkat çekmek için 48 yıllık marka ismini ikiye ayıran firma tüm iş dünyasının işçi çıkarımını konuştuğu şu günlerde ekstra işçi alımı yaparak farkını bir kez daha ortaya koydu.


"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) insan hayatının yanında bedensel ve ruhsal sağlığı da ciddi derecede etkilediği bir gerçektir. İnsanların bu süreçte tek düşündüğü temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sağlıklı kalabilmektir" diyen Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Temel ihtiyaç denildiğinde ilk akla gelen beslenmedir. İnsanoğlunun hayatının devamlılığı, bedensel ve zihinsel sağlık için hayvansal protein ihtiyacı, beslenme de önem taşır. Halkımız, ülkemiz, beslensin, sağlıklı olsun, evde kalsın diye biz çalışmak ve üretmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde salgın hastalık sebebiyle şirketler bir bir kapanırken, personel çıkarırken, Has Tavuk olarak personel sayısını arttırdık" diye konuştu.


Türkiye'de hayvansal protein tavuk eti üretimini belli başlı 12 firmanın karşıladığına dikkat çeken Aydemir, "Tavukçuluk sektöründe günlük yaklaşık 8-10 milyon kilo tavuk eti üretimi yapan bu 12 firmanın, ülkemizin gıda ihtiyacını ve protein ihtiyacını karşılaması ve üretmesi zaruridir. Gerek firmamızda gerekse sektördeki diğer firmalarda çalışan iş gücü genellikle kırsaldan gelmekte ve teknoloji ile beraber kalabalık bir iş gücüyle çalışma mevcuttur. Şu dönemde halkın sağlığı ve gıda temini için üretmek bizim gibi firmaların en büyük sorumluluğudur. Hükümetin yayınladığı sosyal mesafenin korunması, esnek çalışma saatleri, çalışma koşulları dahilinde, var olan hijyen tedbirlerine ilave alınan önlemlerle, daha fazla personel çalıştırarak, üzerimizdeki sorumluluk yükünü de bilerek üretim yapıyoruz" dedi.


Firmaların personel çıkardığı, üretimini durdurduğu şu günlerde Has Tavuk olarak Mart ayında 2023 olan personel sayısını Mart ayı sonu itibariyle 2 bin 178'e çıkardıklarını belirten Şahin Aydemir, "20 günlük süreçte 154 personel alımı gerçekleştirdik. Bu zor günlerde yerli ve milli bir marka olarak, üretmeye devam ediyoruz. Personel çıkarmadan hatta personel alarak stratejik bir sektörde üzerimize düşeni yapmak, istihdama, ekonomiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için çalışıyor ve bunu yapmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Hakan Aygün sosyal medyadaki Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı         
15:15
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek         
14:58
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış         
14:53
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti         
14:28
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi         
14:09
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı         
13:47
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi         
13:36
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında         
13:22
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı         
13:21
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı         
13:20
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı         
13:12
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı         
12:36
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi         
12:31
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı         
12:30
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 15:55:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz et devinden bir ilk daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]