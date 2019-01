Beyaz Et'in Geleceği, 2019 Nisan Ayında Konuşulacak

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve beyaz et sektöründe uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük etkinlik olan kongreye, dünya genelinden ve ülkemizden yaklaşık 1.500 bilim insanı, uzman ve sektör paydaşlarının katılımı hedefleniyor…

Sahip olduğu potansiyel ile dünya oyuncusu olmaya aday olan Türk kanatlı eti sektörü, aynı başarıyı bilimsel alanda yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor. Türkiye'nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yüzde 90'ını karşılayan üreticilerin çatı örgütü Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye'den çok sayıda önemli bilim insanı, uzman ve sektör paydaşlarını 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde(UBEK) buluşturuyor.

UBEK: BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI KATILIMLA GERÇEKLEŞEN TEK VE EN BÜYÜK ETKİNLİK

Yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörünün, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ettiğini ve Türkiye'de kişi başına 38 kg olan et tüketiminin 24 kg'ının beyaz et sektörü tarafından karşılandığına dikkat çeken BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, " Beyaz et sektöründe uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük etkinlik olan 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'ni 2011 yılından beri iki yılda bir ülkemizde düzenliyoruz. Bu yıl da hazırlıklarımız Kongre Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Ceylan ve ekibi tarafından gerçekten büyük bir özveri ile yoğun şekilde devam ediyor. Dünyada uygulanan son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dünyadan bilim insanları ve uzmanların katılımı ile değerlendireceğiz. Bir önceki kongremiz 3 farklı salonda, 19 oturumda 33 farklı ülkeden gelen bilim insanlarının sunduğu 70 sözlü sunum ve 70 posterden oluşan bir içerikle gerçekleşti ve toplamda 1.500 kişiyi ağırladık. Bu yıl katılımcı sayımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. 2019 Nisan'ında teknolojiyi, bilgiyi ve yenilikleri paylaşarak ve tartışarak insanlığa daha fazla fayda sağlamak amacıyla tüm paydaşlarımızı kongremize bekliyoruz." dedi.

UBEK, ULUSLARARASI CAB ABSTRACT VERİ TABANINA KABUL EDİLDİ

5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK), 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort'da düzenleniyor. Sektörün bilim ve teknolojiyi paylaşması, yayması ve dünyaya daha güçlü entegrasyonunu sağlamak amacıyla BESD-BİRtarafından ilk kez 2011 yılında Antalya'da Uluslararası Beyaz Et Kongresi düzenledi. 2013, 2015 ve 2017 yılında tekrarlanan kongrelerin başarısı, katılım sayısının artması ile tescillendi. Kongre, sürekliliği ve ulaşmış olduğu kalite seviyesi ile tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan dünyadaki en ayrıntılı özetleri veren ve indekslemeyi yapan bibliyografik veri tabanı olan uluslararası CAB abstract veri tabanına kabul edildi.