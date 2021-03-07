Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Son Dakika

Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

07.03.2021 12:25
Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde, System.String[]

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, sektörde kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde bulunduğunu belirterek, "Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, sektörde kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde bulunduğunu belirterek, "Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz, sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak." ifadelerini kulandı.

BESD-BİR'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 30 olurken, BESD-BİR'in yaptığı sektör bazlı araştırma, Türkiye beyaz et sektörü kadın istihdam oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, beyaz et sektörünün birçok konuda olduğu gibi kadın istihdamı konusunda da öne çıktığını belirtti.

Kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Kaplan, sürdürülebilir bir gelecek için kadınların başta üretim olmak üzere tüm alanlarda etkin olmasının ülke refahı için önem taşıdığını vurguladı.

Kaplan, 20 yıldır Türkiye'de beyaz et sektörünün üretim ve ihracat alanlarında çok ciddi gelişmeler gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir konuma geldik. Bizim işimiz yoğun emek gerektiren bir iş gücü istiyor ve biz kadın emeğinin değerini biliyoruz. Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz, sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak. Hayatın her alanında emeklerini ortaya koyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarız."

Beyaz Et Sanayiciler ve Damızlıkçılar Birliği, İstihdam, Türkiye, Emekçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi         
21:43
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:21:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz et sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei