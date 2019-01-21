Son Dakika Haberleri: Beyaz Fil Binasının Yıkımına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Beyaz Fil Binasının Yıkımına Yürütmeyi Durdurma Kararı

48 dakika önce

Manisa kent merkezinden bulunan Beyaz Fil binasının yıkımına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirildi.

Beyaz Fil Binasının Yıkımına Yürütmeyi Durdurma Kararı, System.String[]
Manisa kent merkezinden bulunan Beyaz Fil binasının yıkımına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirildi.

Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manisa 2. İdare Mahkemesi, binanın yıkılması konusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen platform gönüllüsü Ali Suat Ertosun, mahkemenin, binanın, "Cumhuriyet dönemi mimari özelliklerini taşıdığı, imar ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülen yapılardan olduğu, kentsel SİT alanı içinde kaldığı" gibi konuları göz önünde bulundurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kararda söz konusu taşınmazın sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde strüktüel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arz etmesi şartlarını taşıdığı, yapının 1. grup olarak belirlenen tekil ölçekli anıtsal yapı örneği olduğu, tescil kaydının devam etmesi gerektiği belirtilmiş, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların meydana gelebileceği belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir."

Ertosun, mahkeme kararının hemen uygulanması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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