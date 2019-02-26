Son Dakika Haberleri: Beyaz Gelincik Bu Sefer Okul Bahçesinde Görüntülendi

Beyaz Gelincik Bu Sefer Okul Bahçesinde Görüntülendi

1 saat önce

Kışları beyaz, yazları ise kahverengi renge bürünen ancak hızlı hareket ettiği için çok sık görüntülenemeyen gelincik bu kez bir okulun bahçesinde görüntülenebildi.

Beyaz Gelincik Bu Sefer Okul Bahçesinde Görüntülendi, System.String[]
Kışları beyaz, yazları ise kahverengi renge bürünen ancak hızlı hareket ettiği için çok sık görüntülenemeyen gelincik bu kez bir okulun bahçesinde görüntülenebildi.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyünde bulunan bir okulun bahçesinde görüntülenen beyaz gelincik, görüntüyü çekenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Beyaz bir şeyin hareket ettiğini gören okul görevlisinin çektiği n fotoğraflarda beyaz gelinciğin yiyecek bir şeyler aradığı anlaşılıyor. İlk kez bu kadar yakından bir gelincik gördüğünü belirten köylüler ise beyaz gelinciğin kısa sürede gözden kaybolduğunu belirtiyor. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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