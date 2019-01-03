Beyaz Gelinliğini Giyen Selçuklu Mezarlığı Havadan Görüntülendi
2 saat önce
Beyaz gelinliğini giyen Selçuklu Mezarlığı havadan görüntülendiBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde beyaz gelinliğini giyen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın kış manzarası havadan görüntülendi.
Beyaz gelinliğini giyen Selçuklu
Mezarlığı havadan görüntülendi
BİTLİS - Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde beyaz gelinliğini giyen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın kış manzarası havadan görüntülendi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye büründü. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 binden fazla mezar taşlarının üzerlerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe büründü. Kış aylarında da ziyaretçilerin ve fotoğraf sanatçılarının akınına uğrayan tarihi mezarlık, Harabeşehir Mahallesi ve Hasan Padişah Kümbeti, İhlas Haber Ajansı
tarafından havadan görüntülendi. Çeşitli açılardan havadan görüntülenen ve boyları 4 metreye varan mezar taşlarının kahverengi tonları ve karın beyaz rengiyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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