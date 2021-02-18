Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı - Son Dakika

Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı

18.02.2021 13:10
Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı, System.String[]

Bursa'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Bursa'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Şehrin her köşesine yayılan ecdat emanetleriyle adeta bir açık hava müzesi olan Bursa'ya 'beyaz gelinlik' çok yakıştı.

Zengin tarihi ve kültürel mirası, Uludağ'ı, gölleri, şelaleleri ve saymakla bitmeyecek doğal zenginlikleriyle yılın her mevsimi cazibe merkezi olan Bursa, uzun bir aradan sonra bu yıl kar özlemini doya doya giderdi. İlk ocak ayında etkili olan kar henüz hafızalardan silinmeden Bursa yine beyazlara büründü. Hafta başından bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı şehri adeta beyaza boyadı.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Tophane Saat Kulesi, Yeşil Külliyesi, Irgandı Köprüsü beyaz örtü altında daha estetik bir görüntü kazandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Gölyazı, adeta göl üzerinde bir nilüfer çiçeğini andırırken, şehrin yüksek kesimleri ile özellikle dağ ilçelerindeki kırsal mahallelerde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursalılar kara olan özlemini doya doya giderirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de beyaz asaletin, beyaz esarete dönmemesi için 24 saat kesintisiz şekilde mesai harcadı. Özellikle 17 ilçenin kırsal mahallelerine ulaşımda bir sorun yaşanmaması için 24 saat esasına göre çalışan ekipleri, son 1 gün içinde 663 mahallenin kardan kapanan yolunu ulaşıma açtı. - BURSA

Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı
Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı
Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı
Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı
Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı

Uludağ, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz gelinlik Bursa'ya çok yakıştı - Son Dakika


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