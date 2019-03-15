Son Dakika Haberleri: Beyaz Gelinlikli Toroslar Havadan Görüntülendi

Beyaz Gelinlikli Toroslar Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Kar yağışı ile beyaza bürünen Antalya'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Beyaz Gelinlikli Toroslar Havadan Görüntülendi, System.String[]
Kar yağışı ile beyaza bürünen Antalya'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Bölgede etkili olan kar yağışı Toros Dağları'na beyaz gelinlik giydirdi. Karla kaplanan çam ağaçları ve kar birikintileri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bu güzelliğin en iyi görüldüğü noktaların başında gelen Antalya ile Konya'yı bağlayan bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidi ve Gidengelmez Dağları'nın arka yüzleri drone ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:28 Kaynak: AA

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