Beyaz görünümlü dişler insanlar üzerinde etki bırakıyor - Son Dakika
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Beyaz görünümlü dişler insanlar üzerinde etki bırakıyor

6 saat önce

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavisi Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Burak Gümüştaş, "Dişlerin görünümü karşı tarafta bırakmak istediğimiz etkinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Beyaz görünümlü dişler insanlar üzerinde etki bırakıyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavisi Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Burak Gümüştaş, "Dişlerin görünümü karşı tarafta bırakmak istediğimiz etkinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Özellikle beyaz görünümlü dişler iletişimde olduğumuz insanlar üzerinde oldukça etkili bir izlenim bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüştaş, sarı görünen dişlerin toplumsal yaşamda sıkıntıya neden olabileceğini belirtti.

Gümüştaş, şunları kaydetti:

"Sarı görünen dişler kişinin öz bakımında sorun olduğu algısını yaratabileceği için beyaz görünümlü dişler kişinin kendisine olan özgüveninin dışarıya olan ifadesinde etkili olabiliyor. Son zamanlarda diş beyazlatma uygulamaları bu nedenlerden ötürü oldukça popüler hale geldi. Diş beyazlatma uygulamalarının diş dokusundan madde kaybetmeden oluşturduğu estetik görünümdeki artış dişlerinin daha estetik görünmesini isteyen bireyler için avantaj haline getiriyor.

Estetik kaygılar kişiden kişiye değişebilir. Kadınlar dişler arasında bulunan boşlukların kapatılması yani diastema kapatılması işlemini erkeklere oranla daha fazla yaptırıyor. Bunun haricinde yapılan her türlü estetik işlemlerin dağılımında cinsiyet açısından pek fazla bir farklılık bulunmuyor. Diş dokusunun korunduğu estetik işlemler sıklıkla yapılırken, dişlerin şekillerini de değişmesini gerektiren durumlarda yapılacak olan diş beyazlatma uygulamaları yeterli olmuyor. Bu durumda dişlere uygulanacak yaprak porselen uygulamaları ile estetik görünüm maksimum hale getirilebiliyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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