Beyaz Güzellik Havadan Görüntülendi

Beyaz güzellik havadan görüntülendi -Kayseri'de kar manzaraları -Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaştıKAYSERİ - Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri...

Beyaz güzellik havadan görüntülendi

-Kayseri'de kar manzaraları

-Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaştı



KAYSERİ - Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, Erciyes Dağı'nda da etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Erciyes AŞ ekipleri de pistlerde kar ezme makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Erciyes'te gün boyu, hafta başına kadar ise aralıklarla kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, kent merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaz örtüyle kapladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kar manzaraları da İHA tarafından havadan görüntülendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi