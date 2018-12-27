Son Dakika Haberleri: Beyaz Güzellik Havadan Görüntülendi

Beyaz Güzellik Havadan Görüntülendi

26 dakika önce

Çorum'da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralarında ortaya çıkmasına neden oldu.

Beyaz Güzellik Havadan Görüntülendi, System.String[]
Çorum'da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralarında ortaya çıkmasına neden oldu.

İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşırken beyaz örtüyle kaplanan ilçeye bağlı Akpınar köyü ve çam ormanlarıyla 1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendi.

İskilipli doğa tutkunu Coşkun Akkoca tarafından görüntülenen Sakaröz dağındaki görüntüler hayran bıraktı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Akpınar, İskilip, Çorum, Güncel
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