Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti - Son Dakika
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Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti

11.05.2022 10:42
Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden beyaz haşhaşta 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden beyaz haşhaşta 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti. Türk beyaz haşhaşı en büyük ihraç pazarı Hindistan'a ihracat vizesi aldı. İhracatçı firmalar, 2,5 yıl aranın ardından ürünlerini Hindistan'a göndermek üzere gemilere yükledi. Sektör, 80 milyon dolarlık beyaz haşhaş tohumu ihracatı hedefliyor.

Pandemi nedeniyle Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatında kotaların verilmediğini belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının 2,5 yıl aranın ardından tekrar başlamasından dolayı hem üreticiler, hem de ihracatçılar olarak bayram coşkusu yaşadıklarını dile getirdi. Hindistan'a beyaz haşhaş tohumu ihracatı için 17 bin 500 ton kota tahsis edildiğini aktaran Öztürk, "Beyaz haşhaş tohumu ihracatı 2,5 yıllık kesintinin ardından başlamış oldu. Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatından 80 milyon dolar hedefliyoruz. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte bundan sonraki dönemde haşhaş tohumu ihracatımızın kesintisiz devam etmesi için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye'de yıllık üretim değişmekle birlikte ortalama 25 bin ton haşhaş tohumu üretimi olduğunu, 70 binden fazla üreticinin bu üründen geçimini sağladığı bilgisini paylaştı.

Türkiye, Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatı yapabildiği 2019/20 sezonunda ülkemize tanınan 18 bin ton ithalat izninin tamamına yakını kullanılarak 63 milyon dolar İhracat geliri elde etmişti. Türkiye, 2019/20 sezonunda gerçekleştirdiği 66 milyon dolarlık beyaz haşhaş ihracatının yüzde 95'ini Hindistan'a yapmıştı. 2019/20 sezonunda Türkiye'nin toplam haşhaş ihracatı ise; 82 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

(İHA)

Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti
Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti
Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti
Beyaz haşhaşın 2,5 yıllık ihracat hasreti bitti

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Türkiye, İhracat, India, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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