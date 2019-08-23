Son Dakika Haberleri: Beyaz Hüzün Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Beyaz Hüzün Filmi

1 saat önce

Beyaz Hüzün filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Beyaz Hüzün filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Beyaz Hüzün Filmi, System.String[]

Büyük acılara gebe Büyük Çerkez yaşanmaktadır. Abrek de sürgün sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat annesi bu sürgüne dayanamaz ve bir cami köşesinde ruhunu teslim eder. Artık kimsesiz kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.

Yönetmen: Kenan Korkmaz

Senaryo: Kenan Korkmaz

Oyuncular: Kenan Korkmaz, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Yavuz Gürbüz, Ali Poyraz, Suat Ergin

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Beyaz Hüzün

Yapımcı Firma: Ekol Yapım

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 125 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 20.12.2019


Beyaz Hüzün Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Sinema

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:55 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!
Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:41:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Hüzün Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]