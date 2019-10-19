Son Dakika Haberleri: Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni öğrenciler
Son Dakika Güncel Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni öğrenciler

Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni öğrenciler

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Aşçı Yardımcılığı kursunda yeni dönem başlıyor.

Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni öğrenciler, System.String[]

Yeni dönemde 13 öğrenci 930 saat eğitim alacak.

ÖZEL SEKTÖRÜN İHTİYACI

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 7 dönemdir devam eden Aşçı Yardımcılığı Kursu ile özel sektörün ara eleman ihtiyacına karşılık veriyor. Aşçı Yardımcısı olma ve özel sektörde rahatlıkla iş sahibi olunabilme imkânı sağlayan kurs için yeni dönemde 13 öğrenci kayıt yaptırdı.

22 NİSAN'DA MEZUNİYET

Merkezde uzman personeller aracılığı ile eğitim alan öğrenciler, 22 Nisan'da mezun olarak sertifikalarını alacak. Aşçı Yardımcılığı Kursunda özel sektörün ihtiyaç duyduğu eleman donanımı kazandırılmak hedefleniyor. Aşçı Yardımcılığı eğitimi 7 ay, toplamda yaklaşık 930 saat sürüyor.

SERTİFİKA ALACAKLAR

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Aşçı Yardımcılığı Kursu alan öğrenciler, mutfakta hijyen eğitimi, Kocaeli mutfağı ve Anadolu mutfağı yemekleri gibi uzmanlık bilgileri alıyor. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına sahip olacak. Ayrıca İŞKUR ile yapılan ortaklık ile çocuklar eğitim süresince günlük 30TL harçlık alacak.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:46 Kaynak: Bültenler
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