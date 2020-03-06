'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı - Son Dakika

'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı

7 saat önce

Kocaeli Üniversitesi yönetim kurulu için önlüklerini giyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, yaptıkları yemeklerin lezzetinden tam not aldı.

'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi yönetim kurulu için önlüklerini giyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, yaptıkları yemeklerin lezzetinden tam not aldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi yönetim kurulu için önlüklerini giyen Beyaz Kalpler aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Kardelen Restoran şefi Özgür Demir'in öncülüğünde çorba, salata, ana yemek ve pilav yaptı. Üniversite yönetim kuruluna yemek servisi yapma imkanı bulan öğrenciler, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye takdim ettikleri yemeklerin lezzetinden tam not aldı.


Yemekleri hazırlayan öğrenciler; KOÜ'de yapmış oldukları bu yemeğin kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini, hem yemek yapıp hem de servis etmeleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi. - KOCAELİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]