'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi yönetim kurulu için önlüklerini giyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, yaptıkları yemeklerin lezzetinden tam not aldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi yönetim kurulu için önlüklerini giyen Beyaz Kalpler aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Kardelen Restoran şefi Özgür Demir'in öncülüğünde çorba, salata, ana yemek ve pilav yaptı. Üniversite yönetim kuruluna yemek servisi yapma imkanı bulan öğrenciler, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye takdim ettikleri yemeklerin lezzetinden tam not aldı.



Yemekleri hazırlayan öğrenciler; KOÜ'de yapmış oldukları bu yemeğin kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini, hem yemek yapıp hem de servis etmeleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi. - KOCAELİ