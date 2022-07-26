Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı - Son Dakika
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Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı

26.07.2022 15:55
Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastane çalışanları, hasta ile aralarında çıkan tartışmadan sonra beyaz kod verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastane çalışanları, hasta ile aralarında çıkan tartışmadan sonra beyaz kod verdi. Doktor beyaz kod veren görevlileri azarladı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Medical Park hastanesinin acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede çalışan bir sağlıkçı ile hasta tartışmaya başladı. Duruma müdahale etmek için giden özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Bu esnada hasta, özel güvenlik görevlisi ile de tartışmaya başlayınca görevliler beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesi üzerine, acil serviste görevli doktor, beyaz kod veren görevlilere karşı fırça attı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde doktor, "Kime sordunuz da beyaz kod veriyorsunuz? Bir daha böyle bir şey kabul etmiyorum. Hasta ile ilgilenin" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı - Son Dakika

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