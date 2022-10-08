Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi

08.10.2022 00:04

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, bugün mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Günay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Acil Servis'te gözlem altında tutulan Günay, saldırganlar arasında aile sağlığı merkezinde doktor ve sağlık personeliyle tartıştığı için hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğu yönünde ifade verdi.

Olay sonrası şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım"

Hastanede tedavisi süren Günay, AA muhabirine, saldırı anını anlattı.

İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Sağ gözünün arka tarafında bir kırık olduğunu ve net göremediğini ifade eden Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım." diye konuştu.

Meslektaşları ziyaret etti

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen, Torbalı'daki Aile Sağlığı Merkezinde çalışan meslektaşlarının iş çıkışı sopalı saldırıya uğradığını ifade ederek, "Kafa, göğüs ve batın travması var." dedi.

Ekin Hürel Günay'ın tedavisinin sürdüğünü belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ay önce aynı merkezde çalışan engelli bir doktor meslektaşımıza, bugün saldıran kişilerden biri fiziki müdahalede bulunmuş. Bugün saldırıya uğrayan arkadaşımız da araya girip müdahil olmuş ve beyaz kod süreci başlatmışlar. Daha sonra bugün yanında 2 kişiyle birlikte pusu kurarak iş çıkışı saldırarak daha çok kafa bölgesine olmak üzere darbetmişler arkadaşımızı."

Şen, Ekin Hürel Günay'ın yıllar önce Karabağlar ilçesinde görev yaptığı sırada yine şiddete maruz kaldığı bilgisini verdi.

İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara da olayın takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Şu anda şüpheliler gözaltında. Yarın sabah adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
EVİNE GİDERKEN FIRINA GİRMEK İSTEYEN DOKTOR, 1'İ HASTA YAKINI 3 ŞÜPHELİNİN SOPALI SALDIRISINA UĞRADI EVİNE GİDERKEN FIRINA GİRMEK İSTEYEN DOKTOR, 1'İ HASTA YAKINI 3 ŞÜPHELİNİN SOPALI SALDIRISINA UĞRADI Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu
Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 06:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement