Beyaz Köpek Balığına Yoğun İlgi
29 dakika önce
MERSİN'de Akdeniz'in 12 mil açığında yakalanan yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki pamuk cinsi beyaz etli köpek balığı, getirildiği balık pazarında büyük ilgi gördü.
MERSİN'de Akdeniz
'in 12 mil açığında yakalanan yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki pamuk cinsi beyaz etli köpek balığı, getirildiği balık pazarında büyük ilgi gördü. Mersin
'de Akdeniz'e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta av için denize serdikleri ağ serpti. Teknelerinde kısmet bekleyen balıkçıların ağına Pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Balığı tekneye çeken balıkçılar daha sonra Mersin Balık Pazarı'na getirerek sergiledi. Yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki balığı görenler cep telefonuna sarılarak, fotoğraf ve görüntü çekti. Aileleri ile pazara gelen çocuklardan bazıları balıkla fotoğraf çektirirken, bazıları da korkudan yanına yaklaşmadı.
Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat
, köpek balıklarının Akdeniz açıklarında normal şartlarda nisan ve mayıs ayında görülmesi gerektiğini dile getirerek, değişen hava koşulları ile artan sıcaklık nedeni ile denizde ve sahilde erken görülmeye başladığını söyledi. Mart ayında ilk kez denizde köpek balığı ile karşılaştıklarını belirten, "Mersin'de bu sezon yakaladığımız ilk köpek balığı. Devamının geleceğini umuyoruz. Havaların ısınmasıyla yakalanma oranı artacaktır. Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Antalya
ve Bodrum
gibi turistik yerlerde çok fazla talep görüyor" dedi.
- Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
35 Yıllık Balıkçı, 40 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalayarak Bir İlki Yaşadı
Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı
Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı
İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira