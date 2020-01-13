"Beyaz Kuğu Projesi"yle genç kızların gelinlik hayali gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Beyaz Kuğu Projesi'yle genç kızların gelinlik hayali gerçekleştiriliyor - Son Dakika

"Beyaz Kuğu Projesi"yle genç kızların gelinlik hayali gerçekleştiriliyor

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kaymakamlık tarafından evliliğe hazırlanan genç kızların mutluluğuna ortak olmak, gelinlik, kuaför ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Beyaz Kuğu Projesi" başlatıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kaymakamlık tarafından evliliğe hazırlanan genç kızların mutluluğuna ortak olmak, gelinlik, kuaför ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Beyaz Kuğu Projesi" başlatıldı.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının en mutlu gününde buruk sevinç yaşatmamak amacıyla projeyi uygulamaya koyan kaymakamlık, bu sayede evlilik çağındaki kızların ve ailelerin gönüllerine dokunuyor.

Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ailelerin başvurularını kabul eden kaymakamlık, Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan dikiş nakış kurslarında ihtiyaç duyulan gelinliklerin dikilmesi için malzeme desteğinde bulunuyor.

ADEM'de ölçüleri ve istedikleri modeller not alınan kızlar, usta öğretici ve kursiyerleri yapılan tasarımları özenle dikmesiyle hayal ettikleri gelinliklere kavuşuyor.

Kaymakamlık, gelinliğin yanı sıra makyaj seti ve ayakkabı hediye ettiği kızlara, hayatlarının en mutlu günü olan düğünlerinde kuaför hizmeti de vererek, mutluluklarını ikiye katlıyor.

"Kızların hayallerini gerçekleştirmek istedik"

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, AA muhabirine, ilçede insanların hayatına dokunabilmek için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Evlilik planı yapan ihtiyaç sahibi kızların gelinlik hayallerini gerçekleştirmek için "Beyaz Kuğu Projesi"ni başlattıklarını ifade eden Yalçın, "Dünya evine girmeye hazırlanan kızlarımıza gelinlik hediye ediyoruz. Çeyizlerine katkıda bulunarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Gelinlikler, Aile Destek Merkezinde kursiyerlerimiz tarafından dikiliyor. Kursun giderlerini kurum olarak karşılıyoruz." diye konuştu.

"Yüzlerini güldürdüğümüz için mutluyuz"

ADEM Müdürü ve Proje Koordinatörü Akın Karıkutal ise ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere her alanda yardımcı olmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti.

Yeni başlattıkları proje kapsamında evlenecek kızlara gelinlik diktiklerini aktaran Karıkutal, "Kursiyerlerimizin dikip hazırladığı gelinlikleri SYDV'nin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere hediye ederek mutluluklarına ortak oluyoruz. Gelinliklerin yanı sıra makyaj seti, ayakkabı ve ufak çeyizliklerini de biz veriyoruz. Kız kardeşlerimizin yüzü güldüğü için çok mutluyuz." dedi.

İlçede gelinlik alamayacak durumda olan ailelerin bulunduğunu dile getiren Karıkutal, insanların gönüllerine dokunmanın, onları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Kursiyerlerin de gelinlikleri özenle hazırladığını anlatan Karıkutal, "Kızlarımız kendilerini ihtiyaç ailelerin yerine koyarak tüm hazırlıkları yapıyor. Herkes neşesini ve sevgisini katarak işini yaptığı için oldukça güzel bir çalışma. Kızların istediği modele göre gelinlikleri dikiyoruz. Çünkü gelinlik, genç kızların en güzel hediyesidir." şeklinde konuştu.

Usta öğretici Handan Yaman da merkezde 20 kursiyerle gelinlik diktiklerini anlattı.

Şu ana kadar 20 gelinlik diktiklerini dile getiren Yaman, "Buraya gelen kızların beden ölçülerini alıp isteklerini göre tasarımlarını hazırlıyoruz. Evlenecek kızların istediği gibi gelinliği dikmemiz onların da hoşuna gidiyor. Oların gözlerindeki mutluluğu görmek çok farklı bir duygu." ifadelerini kullandı.

Beyaz Kuğu Projesi yle genç kızların gelinlik hayali gerçekleştiriliyor

Kaymakamlık, Malazgirt, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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