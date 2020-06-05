Beyaz kuma mermer tozu karıştırılmasının nedeni Maldivler ve Salda gölüne kadar uzandı - Son Dakika

Beyaz kuma mermer tozu karıştırılmasının nedeni Maldivler ve Salda gölüne kadar uzandı

Bodrum Ticaret Odası Başkanından çarpıcı Beyaz kum açıklaması; Bodrum'u Maldivler'e çevirmeye çalışmayın

Plaj kumuna mermer tozunun karıştırılmasının nedeni ortaya çıktı

MUĞLA - Bodrum'un koylarını Maldivlere benzetmek için serilen mermer tozlarının ortaya çıkış şekli herkesi şaşırttı. Turizm cennetinde tartışma konusu olan beyaz kumun geçmiş Maldivlerden getirtildiği daha sonra maliyet yüksek olunca Salda gölünden alındığı ve son olarak da firmaların maliyet nedeniyle mermer tozuna yöneldikleri ortaya çıktı.

Bodrum'da beyaz kum adı altında mermer tozu ile sahili kaplayan oteller hakkında işlem başlatılmasının ardından kum diye mermer tozunun neden satıldığı ortaya çıktı. 2009 yılında Bodrum'a Maldivlerden kum satışının başladığı, Maldivlerden gelen kumun maliyetinin pahalı olması nedeniyle bazı firmalar aynı kumun Burdur'da bulunan Salda gölünden de olduğunu öğrendi. Resmi yada gayri resmi şekilde salda gölünden getirilen kumların Bodrum koylarına serildiği ortaya çıktı. Salda gölünde geçtiğimiz yıl incelme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda gölünün kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzellikleri korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına almasıyla birlikte Salda gölü kumunu alamadı. Maldivlerden gelen kumun pahalı olmasıyla birlikte işletmecilerin mermer tozuna yöneldiği ortaya çıktı.

Bodrum'u Maldivlere çevirmeye çalışmayın

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon Salda gölünden çalınan kumları Bodrum'un koylarına serdiklerini ifade ederek "plaja kum taşımak yıllardır Bodrum'da vardı. Daha önceleri dere kumları geliyordu plajlara. Bizim çok büyük plajlarımız yok, otellerin önüne biraz kum dökülürdü. 10 sene önce Maldiv kumları çıktı. O zamanlar Maldivlerden kum gelmişti Bodrum'a. Daha sonra Maldivlerden getirilen kum çok pahalı olunca vaz geçildi. Birileri Salda gölündeki kumu keşfetti. Bodrum'a Salda gölünden ciddi miktarda kum geldi. Son 2 yıldır gölde bu işi çok sıkı tuttukları için Bodrum'a kum getiremiyorlar, gölden kum çıkaramıyorlardı. Bu senede mermer tozu çıktı başımıza. Bu çok tehlikeli bir şey, çünkü denizin dibinde çok ciddi darbelere neden oluyormuş. Deniz dibinde katman yapıyormuş. Denizde yaşayan canlılara yaşam şansı bırakmıyormuş. Bodrum'u Maldivler yapmamıza hiç gerek yok. Bırakın Bodrum kendi kumuyla kendi doğasıyla güzel. Bırakın kendi güzelliğiyle kalsın plajlarımız. Şimdiye kadar neden Bodrum'da beyaz kum yok diye bir şikayet duymadım. Yıllar önce beachler başlatmıştı bu işi Bodrum plajlarına beyaz kum atarak. Bu sene ilk kez kar yağmış gibi Bembeyaz mermer tozu atarak sahilin rengini değiştirmek. Belediyenin tepki göstermesi bunlara ceza yazması gayet normal. Doğaya ciddi bir tahribat veriyorlar. İnşallah bu cezalar bu caydırıcılık, otel sahiplerine örnek olsun ve mermer tozunu Bodrum'a getirmeyi bıraksınlar. Bodrum'da kendi kumu, kendi doğasıyla turizm yapmaya devam edelim" dedi.