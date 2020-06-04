Beyaz kumlar toplatıldı, gözler analiz sonuçlarına çevrildi - Son Dakika

Beyaz kumlar toplatıldı, gözler analiz sonuçlarına çevrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum (Kalsit kumu) seren otel Bodrum Belediyesinin uyarılarının ardından kumları sahile sermeden topladı.

Beyaz kumlar toplatıldı, gözler analiz sonuçlarına çevrildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum (Kalsit kumu) seren otel Bodrum Belediyesinin uyarılarının ardından kumları sahile sermeden topladı.

Bodrum'da mermer tozu ve doğasına uygun olmayan kumları sahile seren otel ve beachlerle savaş açan Bodrum Belediyesi, Bardakçı koyunda bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahiline "Kalsit" kumu sermesine izin vermedi. Ekipler işletmeye tutanak tutarak kumdan örnek alıp, analize gönderdi. Otele döktükleri kalsit kumunun koyun doğasına uygun olmadığı söyleyerek kumun kaldırılması istendi. Bunun üzerine otel yetkilileri kepçeyle kumları toplatıp kamyonlarla aldıktan sonra firmaya iade etti. Kumun zararlı olup olmadığını bilmediklerini söyleyen otel yetkilileri kumlar alındıktan sonra Bardakçı koyunu eski haline getirdi.

"Plaj kumu diye satın aldık"

Otelin sahibi Bülent Kaya kumları toplattıklarını ifade ederek, "Beyaz kumu biz plaj kumu diyerek aldık. Mermer tozu ile karıştırılmasın. Biz bu kumun yasak olduğunu da bilmiyorduk. Bir genelge ile bize bildirilseydi, yeni aldık kumları almamış olurduk. Bodrum Belediyesinden ekipler gelip tutanak tuttular ve analize yolladılar. Biz faturayı ibraz ettik gelen belediye ekiplerine ve plaj kumu olarak aldığımızı gösterdik. Belediye de zor durumda kalmasın, bir rahatsızlık olmasın diye biz plaj kumlarını toplamayı uygun gördük" şeklinde konuştu.

Kumlarla ilgili teklif alırken 3 çeşit kum geldiğini ifade eden Kaya, "Kumların 2 tanesi mermer tozluydu ve fiyatları çok uygundu. Biz bunları istemedik tabii ki. Üçüncü bir ürün getirdiler plaj kumu diye geçiyordu. Biz de plaj kumu olarak aldık. Pahalı bir fiyata da aldık. Bodrum'da gündem değişince beyaz kum seriliyor, mermer tozu seriliyor bunun gibi haberler çıkmaya başlayınca bunu her yerde kullanabilirsiniz ama kumsalda kullanamazsınız dediler. Kumsaldan beyaz kumu kaldırın dediler. Biz de kaldırdık" dedi.

Mermer tozunu 70 lira ile 150 liraya satacaklardı

Mermer tozunun fiyatının 70 ila 150 lira arasında değiştiğini söyleyen Kaya, "Kumları geri aldığımız yere iade ediyoruz. Yetkililere her şeyi ibraz ettik. Aldığımız kum sertifikalı ve plaj kumu geçtiği için sıkıntı da yaşamadık. Biz plaj kumu olarak aldık. Mermer tozu da satıyorlardı biz almadık. Sarı kumun tonu 50 lira ile 55 lira arasında satılıyor. Mermer tozları ise 70 liradan başlıyor 150 liraya kadar satılıyor. Bizim aldığımız plaj kumu kalitesi en yüksek olan mermer tozu olmayan kumdu, fiyatı ise 300 lira idi" şeklinde konuştu.

Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Plaj kumunun sağlığa zararlı olup olmadığını bilme şansımız yok. Biz sertifikalı plaj kumu olarak alıyoruz bu kumu. Yetkililerin de bize söylediği bunu her yerde kullanabilirsiniz ama sahillerde kullanamazsınız. Ben de neden plaj kumu olarak geçiyor bu bizim aklımıza sahiller geliyor dedim. Bunda bir yanlış anlaşılma var toplarsanız iyi olur dediler biz de toplatıp kumları geri iade ettik. İnsan sağlığına zararlı ise her yerde kullanmamız mümkün değildir diye düşünüyorum."

"Çevre dostu ödülü alıyoruz"

2 yıldır çevre dostu ödülü aldıklarını söyleyen Kaya, "2 yıldır çevre ödülü alıyoruz. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Böyle bir durum mümkün değil, zaten biz otel olarak ben şahsım olarak yapmam. Diğer otellerde mermer tozu kullananlar için bilmiyorum nasıl aldılar serdiler sahile. Bizim çevreyi önemsememek gibi bir şansımız yok bunu da kabul etmiyoruz. Beyaz kum sahilleri güzel gösteriyor. Bir ekstra fiyat politikamız da olmuyor otel olarak niye 55 liralık sarı kum koymak varken 300 lira verelim de beyaz kum koyalım. Bizim sadece iyi niyetimiz vardı güzelleştirme çabasındaydık. Yan etkisi ve yasak söz konusuysa bize geri toplatıyoruz kumları" şeklinde konuştu.

"Bile bile mermer tozu mu alacaktık"

"Bodrum'da mermer tozu gündeminin olduğu şu zamanda bile bile mermer tozu mu alacaktık" diyen Kaya, "Biz bunu aldığımız tarihte Bodrum'da mermer tozu gündemi vardı. Buna rağmen getirip mermer tozu serip yasak olan zararı olan bir şeyi kullanıp koya bile bile mi sereceğiz. Bizim aldığımız kumların sertifikası var. Ona güvenip aldık. Tahlil sonuçlarına göre bakacağız içerisindeki elementlere" dedi.

Karadan görünmeyen koylara beyaz sahil

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünün Bodrum'un tüm koylarını havadan görüntüleyeceği beyaz kumlu olan sahillerden örnek alacakları ve ekolojik dengeyi bozan işletmelere para cezası keserek koyları yeniden eski hallerine getireceği öğrenildi. Bazı sahillerin karadan hiç görünmediğini fırsat bilen bazı işletmelerin ise karadan görünmeyen sahillere beyaz kum, mermer tozu gibi bir takım işlemden geçmiş kumlar kullandıkları öğrenildi. Ekiplerin, sadece denizden görülebilen sahillerde drone uçurarak tespit yapacakları ve daha sonra kumlardan örnek alıp analize gönderecekleri öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz kumlar toplatıldı, gözler analiz sonuçlarına çevrildi - Son Dakika

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