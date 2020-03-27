Beyaz Masa şikayetlerinde ulaşım ilk sırada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Masa şikayetlerinde ulaşım ilk sırada - Son Dakika

Beyaz Masa şikayetlerinde ulaşım ilk sırada

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi şubat ayı verilerine göre vatandaşlar, en çok ulaşımla ilgili şikayette bulundu.

Beyaz Masa şikayetlerinde ulaşım ilk sırada, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi şubat ayı verilerine göre vatandaşlar, en çok ulaşımla ilgili şikayette bulundu.

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Şubat ayında, İBB Beyaz Masa'ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Buna göre Beyaz Masa'ya şubat ayı boyunca, bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan toplam 900 bin 16 başvuru yapıldı. Bunların yüzde 11'i şikayet, yüzde 19,5'i talep ve yüzde 69,5'i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Şikayetlerin yüzde 72'si ulaşım, yüzde 12,1'i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, İSKİ ve İGDAŞ'la birlikte değerlendirildiğinde şikayetler içinde ulaşımın toplam payı yüzde 64,2 oldu. Ulaşım, bilgi isteminde yüzde 53,2, talep başlığında ise yüzde 40,2 ile yine ilk sırada yer aldı.

Şikayetlerde öne çıkan alt başlıklar "otobüs gelmemesi", "kaba davranış" ve "durak/güzergah ihlali" iken, bilgi isteminde, "anlık otobüs bilgisi", "İstanbulkart Gıda" ve "İstanbul Halk Süt" oldu. Talep başvurularında ise "randevu (PDM-Psikoojik Danışma Merkezi) talebi", "sosyal yardım" ve "toplu taşıma seferlerinin arttırılması" sıralamada öne çıktı.

- Erkekler ulaşım, kadınlar sağlık hizmeti talep etti

Şikayet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise PDM (Psikolojik Danışma Merkezi) randevu taleplerinin arttığı gözlendi.

Erkekler ve kadınlarda otobüs gelmemesi, kaba davranış ve durak/güzergah ihlali başlıca şikayet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi ve İstanbulkart alımı, kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve PDM (Psikolojik Danışma Merkezi) hizmetleri için talepte bulunurken, kadınlar ise PDM randevu talebi, otobüs seferlerinin artırılması sosyal yardım hususlarında taleplerini iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:40 Kaynak: AA

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