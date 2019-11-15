Beyaz önlük giyerek hekimliğe ilk adımı attılar

İSTANBUL - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımı attılar. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "En çok sevilen, yüzü en çok gülen, şefkatle davranan, hiç bir bedel karşılığında saygınlığını, bilgisini, birikimini harcamayan birer hekim olacağınıza eminim" dedi.

Sağlık ordusunun birer neferi olmaya aday İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için Üniversitenin Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Törende 130 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek, hekimlik mesleğine ilk adımını attı. Törene Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"Başınız hep dik, yükünüz dürüstlük olsun"

"Her sene bu töreni gerçekleştiriyoruz ama hep aynı duyguyu, heyecanı bu kıymetli kervana katılan öğrencilerimizle paylaşmak istiyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, geçlere seslendiği açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tıp biliminde robotlar, yapay zeka elbet kullanılacak ama hekimlikte bir değer vardır ki onu robotlarla sağlayamayız. En iyi ilaç sevgidir. Bir hastayı sevgi iyileştirir. En çok sevilen, yüzü en çok gülen, şefkatle davranan, hiç bir bedel karşılığında saygınlığını, bilgisini, birikimini harcamayan birer hekim olacağınıza eminim. Bir üniversitenin öğrencisine vereceği şey 'değer'dir. Bilginin bir yerden başka bir yere taşınması ya da üretilmesi yetmez. Esas olması gereken bilginin bilince kazınmasıdır. Değerli öğrencelerimiz, sizlerle zorlu ve bir o kadar da zevkli olduğuna inandığım bir eğitim süreci geçireceğiz. Başınız hep dik, yükünüz dürüstlük olsun. Sizlere başarılı bir eğitim süreci diliyorum. Biz sizler için varız. Yolunuz açık olsun."

"Anneler, babaların hakkı ödenmez"

Törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak da,"130 öğrencimiz biz hekimlerin üniforması olan beyaz önlüklerini giydi. Bu bizim için çok gurur verici bir tablodur. Bu tablonun asıl sahibi olan sevgili anne ve babalar, zaman çok çabuk geçiyor. Koskoca 20 yılı geride bıraktınız. Çocuklarınız için uykusuz kaldınız, her zaman dimdik arkalarında durdunuz. Artık büyüdüler, zorlu sınavlardan geçtiler ve şimdi sağlık ordusunun birer neferi olmak için adaylar. İnanın sizler, çok büyük saygıyı hak ediyorsunuz. Sizlerin hakkı ödenmez" dedi.

"Çok kutsal bir uğraş içerisindesiniz"

Konuşmasında öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Demir Budak, "Sevgili öğrencilerim, büyük zorluklardan geçerek buraya kadar geldiniz. Ancak inanın bundan sonraki yıllarınız daha da zor olacak. 6 yıllık güçlü ve zorlu bir eğitim sizleri bekliyor. Eğitiminizin sonunda da ömür boyu hızla gelişen tıp bilimini takip edebilmek için çok okuyacaksınız, çok çalışacaksınız. Çok kutsal bir uğraş içerisinde olacaksınız. Acı içinde sizi bekleyen bir hastaya yaklaşırken, bu kıymetli görevi daha iyi nasıl yapabileceğinizi düşünün. Kendinizi hep geliştirin ve ustalarınızdan öğrenebileceğiniz her şeyi öğreniniz" şeklinde konuştu. Törenin ardından öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.