Son Dakika Haberleri: Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler
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Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler

1 saat önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması talebiyle bir yılı aşkın süredir devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar İsrail güçleri 200'den fazla Filistinliyi şehit etti, yüzlerce Filistinliyi yaralandı. İsrail askerlerinin, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden eylem alanında bulunan herkese ateş açtığı gösterilerde sağlık ekipleri de doğrudan askerlerce hedef alındı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar söz konusu gösterilerde 4 sağlık çalışanı şehit oldu, yüzlerce sağlık çalışanı yaralandı.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, en son geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde Han Yunus, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde 9 sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i yaralı eylemcilere insani yardımda bulunmalarını engellemek için sağlık ekiplerini kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor.

Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:43 Kaynak: AA
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