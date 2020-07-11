"Beyaz önlüklü çocuk", güçlükle okuduğu okulun hayırseveri oldu - Son Dakika

İzmir Menemen'de önlüğü olmadığı için ilkokul hayatı boyunca beyaz renkli bir kıyafetini önlük olarak kullanan Muharrem Ütri (43), yıllar sonra okuduğu okulun hayırseveri oldu. Çevresinde "beyaz önlüklü çocuk" olarak anılan Ütri, eski okulunun bulunduğu yere bir okul yaptıracak; okula Muharrem Ütri'nin adı verilecek.



İzmir'in Menemen ilçesinde inşaatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Muharrem Ütri (43), maddi imkansızlıklar nedeniyle önlük alamadı, 5 yıl süren ilkokulu beyaz renkli bir kıyafeti önlük diye kullanarak tamamladı. Önlüğü olmadığı için hayıflandığını, bilgi yarışmalarına arkadaşlarının önlüklerini ödünç alarak girdiğini belirten Ütri, okuyamadı ancak müteahhitlik yaparak maddi imkana kavuştu. Muharrem Ütri'nin ilkokulu okuduğu 1963 yılında yapılan Koyundere İlkokulu ve Koyundere Ortaokulu ise depreme dayanıklı olmaması sebebiyle boşaltıldı, okul bahçesindeki boş alana 1995 yılında bir müteahhitlik firması tarafından dört katlı başka bir okul yapıldı. Ancak bu okul da depremde zarar görünce 2005'de yıkıldı, öğrenciler zor şartlar altında okumaya devam etti. İlkokulu bitirdikten yıllar sonra okulda beyaz önlüğü ile çekildiği bir fotoğrafı gören Ütri, o yıllara geri dönerek okuduğu okulun hayırseveri olmaya karar verdi. Ütri, beyaz önlük ile güçlükle okuduğu okulunun bulunduğu yere 40 derslikli bir okul yaptıracak, okula da Muharrem Ütri'nin adı verilecek.



"Fotoğraf elime geçince çok etkilendim"



Beyaz önlük hikayesini anlatan Muharrem Ütri, "Ben inşaatçı bir ailenin çocuğuydum. Maddi imkansızlıklardan dolayı mavi önlüğüm yoktu. 5 yıl boyunca ben beyaz renkli bir önlükle okudum. Hep 'beyaz önlüklü çocuk' diye anıldım. Bilgi yarışmalarına katıldığımda başka öğrencilerin önlüklerini giyip yarışma bitince teslim ederdim. Okulda hatıra fotoğrafı çektirileceği zaman ben o fotoğrafta bulunmak istemediğim için o gün okula gitmemiştim. Ancak fotoğrafçılar o gün gelmemiş. Benim okula gittiğim gün fotoğraf çekmeye geldiler. Bu yüzden o fotoğraf karesinde yer almak zorunda kaldım. 6-7 yıl önce bir okul arkadaşım bana beyaz önlüğümle çekildiğim o fotoğrafı yolladı. Fotoğrafa bakınca çok etkilendim. Benim yıllar önce okuduğum okul depreme dayanıklı çıkmadığı için yan taraftaki araziye bir firma tarafından başka bir okul yapıldı ancak o da bir depremde hasar görünce yıkıldı. Öğrenciler zor şartlarda okuyor. Ben de maddi durumum elverince yıllar önce okuduğum okula hayır yapmak istedim. Ben okuyamadım ama eğitime değer veriyorum. Boş araziye 40 derslikli bir okul yaptıracağız. 1963 yılında yapılan ve dayanıklı olmayan okulun da yıkılması gerekiyor. Bunu bir halay olarak görürsek, bir halay ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi olur. Biz bir mendil alıp halayın başına geçtik. Başka hayırseverlerin de yan taraftaki okulu yaptırmasını isteriz" dedi.



Açılışa Bakan Soylu'yu davet edecek



Maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını, müteahhitlik yaparak geçimini sağladığını söyleyen Ütri, "Ben yola beyaz önlükle çıktım. Bütün iş hayatımda o beyaz önlük başarımın kamçısı oldu. Okulu yaptırdıktan sonra maddi durumu elverişli olmayan öğrencileri takip edip üniforma desteği sağlamak istiyorum. Biz projemizi ve bütçemizi hazırladık, gerekli şartları yerine getirdik. Temeli eylül ayında atmayı planlıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu da temel atma töreninde görmekten şeref duyarız. Onu da temel atma törenine davet edeceğiz. Okula 'Muharrem Ütri İlkokulu' ve 'Muharrem Ütri Ortaokulu' ismi verilecekmiş. Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu sebeple teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Okula beyaz önlüğü ile giderdi"



Ütri'nin aynı zamanda akrabası olan ortağı Tarkan Özcan da, "Muharrem, maddi durumu elvermediği için beyaz önlüğü ile okula giderdi. Eline geçen fotoğrafı bana gösterdiğinde duygulandık. Okul yaptırmak istediğini söyledi. Maddi durumu elverdiğinde 'neden olmasın?' diyerek yola çıktık ve projemiz bu şekilde başladı. Çalışmalar için Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Menemen Belediyesine başvurduk. Yıkılan okulun arsası bir şahsa aitti. Muharrem, arsayı aldı. İşlemlerimizi tamamladık, eylül ayında da temel atılacak" ifadelerini kullandı.



"Muharrem Bey halayın başını çekiyor"



Koyundere Gazi Mahallesi Muhtarı Kadri Kaya da, yeni okulun hem öğrencileri hem de velileri rahatlatacağını ifade etti. Kaya, şunları söyledi:



"1963 yılında yapılan okulumuz için depreme dayanıklılık raporu verilmemişti. Bu yüzden yandaki arsaya bir müteahhitlik firması tarafından okul yapıldı ancak o da ilk depremde hasar gördü. Çocukların bir kısmı eski karakolun olduğu yerde, bir kısmı da hala 1963 yılında yapılan okulda eğitim görüyor. Bu da onlar için zor oluyor. Muharrem Bey, beyaz önlük hikayesini anlatıp okul yaptırmak istediğini söyledi. Çok mutlu olduk. 1963 yılında yapılan ve Muharrem Bey'in okuduğu bina da yıkılacak. Muharrem Bey halayın başını çekiyor. Katılmak isteyen hayırseverler yıkılacak diğer okul için hayırlarını yapabilir. Allah izin verirse burada güzel bir okulumuz olacak." - İZMİR