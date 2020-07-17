'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Muharrem Ütri (43), ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle arkadaşının çamaşır suyundan beyazlamış eski önlüğüyle gittiği okulunun, bağışçısı oldu. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak Menemen Koyundere Ortaokulu'na Muharrem Ütri'nin adı verilecek.
İzmir'in Menemen ilçesinde inşaat işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve şimdilerde müteahhitlik yapan Muharrem Ütri, ilk ve ortaokulu Menemen Koyundere Ortaokulu'nda okudu. Ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için önlük alamadığı Ütri, okulunun bağışçısı oldu.
Okuduğu okulun yıkılacağını öğrendiğinde yardım etmeye karar verdiği belirten Ütri, "Ağabeyimle okulun yıkılacağını duyduk. 8 yıl boyunca okulun arsa sorunları sebebiyle yapılamadığını öğrendik. Bağışçı olmaya karar verdim. Depreme dayanıklı olmadığı için okul yıkılacak, yan tarafta, okul yeniden inşa edilecek. Adım verilecek. Burada, beyaz önlüklü çocukların değil de beyaz önlüklü doktorların yetişmesini istiyorum. Eğitime çok büyük önem veriyorum" diye konuştu.